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Пастрняк сделал хет-трик, забив 32-й гол в сезоне и обогнав Овечкина с Томпсоном. До Макдэвида – 1 шайба

Пастрняк сделал хет-трик, забив 32-й гол в сезоне и обогнав Овечкина с Томпсоном. До Макдэвида – 1 шайба

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 4 (3+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:1) и был признан первой звездой.

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