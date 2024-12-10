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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В Петрозаводске пройдет марафон ползунков

В соревнованиях по ползанию могут принять участие малыши от 6 до 11 месяцев при поддержке родителей (0+) XVII марафон ползунков организован Детским спортивным движением «Маленький Чемпион» (АНО Центр организации мероприятий «Поколение Будущего») при поддержке Министерства образования и спорта Республики Карелия, Центра спортивной подготовки Республики Карелия и проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских […].

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