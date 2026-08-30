В Непале предупредили о новых наводнениях

Власти Непала предупреждают о возможных новых наводнениях и призывают жителей сохранять бдительность на фоне повышения уровня воды в реке Бхоте-Коши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МВД предложили ...
- SI Россиянам предост...
- Эксперт заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым