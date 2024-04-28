Машина всмятку: смертельное ДТП случилось ночью в Абинском районе Кубани

Машина всмятку: смертельное ДТП случилось ночью в Абинском районе Кубани28 апреля около 5:45 на 88 километре +970 метров автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» случилась авария с участием трёх автомобилей: двух грузовых и одного легкового.
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