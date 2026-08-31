Подвинься, Boeing 767. JetZero получила $100 млн на разработку передового авиалайнера Z4 — он сможет перевозить 250 пассажиров на 9260 км

И при этом расход топлива будет на 50% ниже, чем у нынешних лайнеров Американский авиационный стартап JetZero привлек финансирование в размере до 100 млн долларов для продолжения разработки пассажирского самолета Z4.
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