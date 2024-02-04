В Китае призвали создать стабилизационный фонд акций для спасения рынка

Эксперты из правительственного аналитического центра КНР призвали как можно скорее создать стабилизационный фонд акций, чтобы повысить доверие инвесторов и стабилизировать фондовый рынок, пишет Bloomberg.
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