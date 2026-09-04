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Царьград

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Los Angeles Times: Бешенство выявлено у летучей мыши в Йосемите

Los Angeles Times: Бешенство выявлено у летучей мыши в Йосемите

В Йосемитском парке, Калифорния, у мертвой летучей мыши выявлено бешенство. Найденная 18 мая, информация об этом стала доступна спустя три месяца.

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