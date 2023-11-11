Причиной драки в Москве-Сити стали обвинения брокеров в мошенничестве

РЕН ТВ Драка между сотрудниками двух компаний в башне "Федерация" в Москве-Сити началась из-за того, что сотрудников одной из фирм обвинили в мошенничестве, рассказал РЕН ТВ генеральный̆ директор ПСМ Андрей Медведев.