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Причиной драки в Москве-Сити стали обвинения брокеров в мошенничестве

Причиной драки в Москве-Сити стали обвинения брокеров в мошенничестве

РЕН ТВ Драка между сотрудниками двух компаний в башне "Федерация" в Москве-Сити началась из-за того, что сотрудников одной из фирм обвинили в мошенничестве, рассказал РЕН ТВ генеральный̆ директор ПСМ Андрей Медведев.

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