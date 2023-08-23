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Состояние здоровья Франца Беккенбауэра не улучшилось. Об этом сообщил Маттеус

Состояние здоровья Франца Беккенбауэра не улучшилось. Об этом сообщил Маттеус

В 2016 и 2017 годах Беккенбауэр перенес операцию на сердце, в 2019-м ему имплантировали протез бедра.

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