Россия отправляет зерно в Балтийское море: Латвия вводит пошлину в размере 300%

Латвия готовит радикальный шаг против российского зернового экспорта: премьер-министр Андрис Кулбергс объявил о планах ввести пошлину в размере 300% на перевозимые из России и Белоруссии партии зерна, а также на их обработку в латвийских портах и терминалах.