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"Напал на девушку в подъезде ": подробности жесткого происшествия во Владивостоке

"Напал на девушку в подъезде ": подробности жесткого происшествия во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении, который напал на девушку-почтальона в подъезде жилого дома.

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