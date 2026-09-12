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FiNE NEWS

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В ХДС заявили о возможности применения неиспользованной статьи Конституции против АдГ в Саксонии-Анхальт

Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай заявил, что в отношении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), одержавшей победу на выборах в Саксонии-Анхальт, может быть применена ранее не использовавшаяся статья Основного закона ФРГ.

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