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Спички - не игрушка

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Хутор уходит в небо

Хутор уходит в небо

У евроукров могут забрать всё: армию, мову, землю, моря, вышиванки, рецепт борща. Могут даже демонтировать и сдать на металлолом «Европейский вал», известный также как забор Яценюка, восьмое чудо света и величайшую инженерную конструкцию, когда-либо созданную руками человека.

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