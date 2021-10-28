Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Динамо»Два лидера РПЛ сойдутся между собой в 13-м туре. «Зенит» в прошлые выходные устроил беспрецедентный разгром московскому «Спартаку» (7:1) и теперь собирается огорчить другого соперника из столицы — «Динамо».