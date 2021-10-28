ИЗВЕСТИЯ iz

6 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Земли Макаренков
    Продолжайте…Одеяло на себя: Е...
  • Иван Иваныч Иванов
    А кто фотал эту парочку на фоне храма? Почему этого папарацци не привлекли к уголовной ответственности по этой же ста...Участница фотосес...
  • ВАРЯГ РУС
    Да таким "козлам"-слугам народа всё ни по чём. Нашёл, ехал сдавать в полицию. Он же коммунист, он не может врать. Тол...Заподозренный в н...

Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Динамо»Два лидера РПЛ сойдутся между собой в 13-м туре. «Зенит» в прошлые выходные устроил беспрецедентный разгром московскому «Спартаку» (7:1) и теперь собирается огорчить другого соперника из столицы — «Динамо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх