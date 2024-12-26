Осужденная по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Комкова останется в колонии

Экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова продолжит отбывать срок в колонии. Адвокат Танзили Комковой, осужденной на 18 лет после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», передумал ходатайствовать об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденной.