Как россияне выбирают обручальные кольца: исследование от Sunlight

Совместная покупка приносит больше радости будущим молодоженам Компания Sunlight, лидер на рынке ювелирных украшений в России, провела масштабное исследование, как россияне подходят к выбору и покупке обручальных колец.
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