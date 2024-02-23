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Крымская газета

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Что нужно бойцам на передовой и как крымские волонтеры работают под обстрелами: интервью председателя организации «Матери Крыма»

Что нужно бойцам на передовой и как крымские волонтеры работают под обстрелами: интервью председателя организации «Матери Крыма»

"Наша задача –их вдохновлять" Какие они, защитники Отечества? Сильные и умные мужчины? Конечно! А ещё есть их мамы, для которых эти суровые бойцы всегда будут самыми любимыми и родными мальчиками.

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