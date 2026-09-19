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ТАСС

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Бойцов: превзойти рекордный прыжок с парашютом невозможно без инфосопровождения

Бойцов: превзойти рекордный прыжок с парашютом невозможно без инфосопровождения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Информационное сопровождение и выстроенная стратегия являются важнейшей составляющей для совершения рекордного прыжка с парашютом, без этого будет сложно установить новый рекорд в будущем.

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