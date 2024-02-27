«Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ, разгромив «Кайрат»

Московский «Спартак» стал победителем прошедшего в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах Зимнего кубка РПЛ, сумев опередить по разности забитых и пропущенных мячей «Ростов», хотя уступил ему в личной встрече со счетом 0:3.