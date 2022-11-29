На складах России скопились тысячи законсервированных танков Т-55

Тысячи законсервированных танков Т-55 скопились на российских складах. В их нынешнем состоянии они довольно устаревшие машины, но вы не можете просто оставить их ржаветь на складах, не так ли? История Т-55 — модифицированная версия танка Т-54.
Популярные статьи
- В 2003 году произошли события, в результате которых «ЮКОС» перестал существовать, а Ходорковский отправился отбывать наказание за решетку
- Семен Данилович Номоконов – тунгус по национальности, уничтоживший 368 гитлеровцев, а также обучивший более 100 снайперов
- Вроде, ничего не обычного, но в глаза сразу бросается следующая любопытная деталь: почему-то у многих из них приклады оружия не упираются в плечо
Свежие комментарии