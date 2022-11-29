На складах России скопились тысячи законсервированных танков Т-55

﻿﻿Тысячи законсервированных танков Т-55 скопились на российских складах. В их нынешнем состоянии они довольно устаревшие машины, но вы не можете просто оставить их ржаветь на складах, не так ли? История Т-55 — модифицированная версия танка Т-54.