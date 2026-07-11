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Патрушев: либералы 90-х могли отрезать Россию от мира

Помощник президента Российской Федерации, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU заявил, что следование либеральным рецептам 1990-х годов могло привести к потере Россией выхода к морям и территориальной целостности.

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