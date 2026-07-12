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Царьград

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Захарова обвинила Запад в попытках переписать историю России

Захарова обвинила Запад в попытках переписать историю России

Мария Захарова обвинила Запад в попытках переписать историю и отменить российскую культуру. Она также прокомментировала осквернение могил советских солдат в Нидерландах, подчеркнув, что западные страны создали обстановку, способствующую таким инцидентам.

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