Томские полицейские задержали двух браконьеров, которые незаконно выловили порядка 100 экземпляров краснокнижной рыбы

Сотрудники полиции совместно с инспекторами управления Федерального агентства по рыболовству провели рейдовые мероприятия, направленные на охрану природных ресурсов и пресечение браконьерства на воде, в рамках которых пресекли факт незаконного вылова рыбы на реке Обь.
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