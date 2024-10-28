Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмировании пассажиров автобусов и других участников дорожного движения в Санкт-Петербурге

Широкое распространение в СМИ получили видеокадры дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором, как предварительно сообщается, пострадали 10 человек, в том числе 3 детей.
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