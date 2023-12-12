«Ъ»: Экс-чиновниц Минпромторга обвинили в махинациях на 450 млн рублей

Таганский суд Москвы приступил к рассмотрению дела в отношении бывших руководителей департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга – Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой.
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