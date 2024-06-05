Кардиолог раскрыл, каким людям угрожает солнечный удар в первую очередь

Солнечным ударам в первую очередь подвержены дети, пожилые, а также люди с астмой, гепатитом, тахикардией, сахарным диабетом и кардиомиопатией, рассказал кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский.
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