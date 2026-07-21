Департамент транспорта Москвы восстановил движение на Киевском шоссе

Департамент транспорта Москвы сообщил о полном восстановлении движения на Киевском шоссе после ДТП. Инцидент произошел на 28 км трассы, однако последствия аварии оперативно устранены и движение автотранспорта вновь нормализовано.
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