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Царьград

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Департамент транспорта Москвы восстановил движение на Киевском шоссе

Департамент транспорта Москвы восстановил движение на Киевском шоссе

Департамент транспорта Москвы сообщил о полном восстановлении движения на Киевском шоссе после ДТП. Инцидент произошел на 28 км трассы, однако последствия аварии оперативно устранены и движение автотранспорта вновь нормализовано.

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