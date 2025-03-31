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МЧС РФ начало перегруппировку 120 спасателей в Мьянме

МЧС РФ начало перегруппировку 120 спасателей в Мьянме

Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в город Мандалай.

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