Результат матча за Суперкубок оставили в силе

Протест на исход встречи подал московский «Спартак». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил протест «Спартак» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против петербургского «Зенита».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии