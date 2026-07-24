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Результат матча за Суперкубок оставили в силе

Результат матча за Суперкубок оставили в силе

Протест на исход встречи подал московский «Спартак». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил протест «Спартак» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

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