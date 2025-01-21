Steak Lovers
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Steak Lovers

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Курица по-французски, но без духовки. Все можно сделать на сковороде

Курица по-французски, но без духовки. Все можно сделать на сковороде

Мясо по-французски можно сделать и без духовки, притом в таком варианте блюдо получится даже сочнее. За основу возьмем недорогую курицу: идеальное сочетание обжаренных до румяности бедрышек дополнит вкуснейшая начинка из грибов, сыра и лука.

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