Курица по-французски, но без духовки. Все можно сделать на сковороде

Мясо по-французски можно сделать и без духовки, притом в таком варианте блюдо получится даже сочнее. За основу возьмем недорогую курицу: идеальное сочетание обжаренных до румяности бедрышек дополнит вкуснейшая начинка из грибов, сыра и лука.
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