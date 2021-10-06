Мировое обозрение

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Дипломат Воронцов: Россия настроена на поиск истины в инцидентах со Скрипалями и Навальным

Дипломат Воронцов: Россия настроена на поиск истины в инцидентах со Скрипалями и Навальным

ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия решительно настроена на установление истины в инцидентах с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и.

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