Дипломат Воронцов: Россия настроена на поиск истины в инцидентах со Скрипалями и Навальным

ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия решительно настроена на установление истины в инцидентах с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и.
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