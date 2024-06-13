Путин наградил школьников, спасавших людей в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июня, подписал указ о награждении медалями "За спасение погибавших" трех школьников, помогавших спасать людей во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске .
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