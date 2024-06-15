«Об этом умолчали федеральные СМИ»: В Госдуме признали провал нацпроекта в десятки миллиардов

Военный обозреватель Сергей Колясников со ссылкой на депутата Госдумы, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экологии Жанну Рябцеву в своем телеграм-канале рассказал о срыве нацпроекта по оздоровлению Волги.
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