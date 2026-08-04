Павлин. Надежда Декоративная птица, происходящая из Индии, где она, благодаря роскошному веерообразному хвосту, считалась символом Солнца.
Павлин.
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Павлин. Надежда Декоративная птица, происходящая из Индии, где она, благодаря роскошному веерообразному хвосту, считалась символом Солнца.
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