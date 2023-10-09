А лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич* отправился в Лондон. В Сети широко разошлась фотография, сделанная в аэропорту Израиля.
В аэропорту Израиля засняли на фото похожую на Пугачеву и Галкина* пару
Комментарии
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F I
На фото какой то пляж где и Алла и Максим
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1 д.
F I
Как в старом анекдоте - "... я же не кричу "война ,война !!! Когда от тебя по утру гусар уходит ! "
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1 д.
Виктор Тимошевский
Да хватит про них.Этот работник ротом,бережет свою опу.Променял одну родину,что стоит ему променять и другую. Без страны,без Родины,без флага. Флюгера ,короче.
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1 д.
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