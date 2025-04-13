Фигуристка Медведева высказалась о раке на фоне резкого похудения

Фигуристка Евгения Медведева в последнее время заметно похудела. На этом фоне некоторые из окружения спортсменки заподозрили, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, связанные с онкологическим заболеванием.
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