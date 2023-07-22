Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов провел в магазинах Москвы закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в 122 торговых точках столицы.
Депутат Чернышов заявил о массовой шринкфляции в столичных магазинах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Решение проблемы примитивно просто, только именно из-за этого проблему решать не будут! Установить законодательно, что в все объемы всех продаваемых жидких продуктов (молоко, растительное масло и пр.) должны быть кратны литру. Литр, поллитра, 0.25.. Как в царское время объемы бутылей даже названия свои имели, сейчас и никто не знает, какие. Чекушка, штоф, и т.п. А за нарушения тупо изымать всю выручку за продажу данной неразмерной продукции! Продали молоко в пакетах по 900 грамм? Значит подарили выручку государству. Даже не штраф, а просто конфискация. Мгновенно всё встанет в норму!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии