Депутат Чернышов заявил о массовой шринкфляции в столичных магазинах

М

ММ

Решение проблемы примитивно просто, только именно из-за этого проблему решать не будут! Установить законодательно, что в все объемы всех продаваемых жидких продуктов (молоко, растительное масло и пр.) должны быть кратны литру. Литр, поллитра, 0.25.. Как в царское время объемы бутылей даже названия свои имели, сейчас и никто не знает, какие. Чекушка, штоф, и т.п. А за нарушения тупо изымать всю выручку за продажу данной неразмерной продукции! Продали молоко в пакетах по 900 грамм? Значит подарили выручку государству. Даже не штраф, а просто конфискация. Мгновенно всё встанет в норму!