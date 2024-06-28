Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американист Богуславская оценила, кто выигрышнее смотрелся на дебатах

Американист Богуславская оценила, кто выигрышнее смотрелся на дебатах

Отсутствие эмпатии к нуждам избирателей наблюдалось у обоих кандидатов в предвыборных теледебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом, заявила американист и кандидат политических наук Юлия Богуславская.

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