Американист Богуславская оценила, кто выигрышнее смотрелся на дебатах

Отсутствие эмпатии к нуждам избирателей наблюдалось у обоих кандидатов в предвыборных теледебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом, заявила американист и кандидат политических наук Юлия Богуславская.
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