Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

На выезде из Харькова образовались гигантские пробки - город готовится к своему главному бою. После заявления мэра Харькова Терехова о том, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура, а также на фоне постоянных проблем со светом и слухов о том, что вот-вот начнутся бои за город - из Харькова начался массовый исход населения.
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