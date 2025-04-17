МИД России прокомментировал жесткое задержание киргизов в бане в Москве

МИД РФ прокомментировал обстоятельства резонансного рейда в банном комплексе "Бодрость" в Москве. В министерстве заявили, что проверка носила плановый характер и не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны.
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