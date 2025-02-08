Россиянам дали советы по выбору подержанного автомобиля

До личного просмотра автомобиля следует проверить машину по VIN на количество владельцев, количество ДТП и на вносившиеся в авто изменения, рекомендовал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
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