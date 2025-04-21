Сын продюсера Первого канала попал в серьезное ДТП в поселке под Волгоградом. По информации, полученной от продюсера Первого канала Елены Самошиной, происшествие произошло, когда молодой человек двигался по обочине дороги, где были проблемы с освещением.
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