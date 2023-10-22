В день решения России по ДВЗЯИ США провели испытания на ядерном полигоне: зачем Ирэн ОрлонскаяМировые издания пишут, что на ядерном полигоне в штате Невада прошли испытания с целью улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру.