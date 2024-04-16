Отжиги сухой травы проведут сегодня на Синюшиной горе в Иркутске

Во вторник, 16 апреля, в Иркутске запланированы отжиги сухой травы на Синюшиной горе. Траву сожгут на площади в 0,25 га в районе здания на бульваре Рябикова, 2в, и на площади 6,2 га неподалеку от Маршала Конева, 1.