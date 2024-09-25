Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

Евгений Крутиков 24 сентября 2024 г., 12:34 В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара.
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