SSD в России в 2026 году подорожали в три раза — и это не предел

Samsung PM9A3 в 2025 году можно было купить за 25 тыс. рублей, сейчас он стоит 80 тыс. рублей Стоимость компонентов для IT-инфраструктуры в России заметно выросла в 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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