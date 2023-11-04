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Путин указал на важность моральной поддержки бойцов СВО

Моральная поддержка очень важна для участников спецоперации по защите Донбасса, заявил в субботу, 4 ноября, президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

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