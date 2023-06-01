Далеко от Москвы

Сразу 877 школьных пищеблоков проверили недавно в Челябинской области санитарные врачи. И в 84,2% из них нашли нарушения! Я поставил здесь восклицательный знак не потому, что удивился чудовищному объему невкусной еды, нет, меня другое поразило.