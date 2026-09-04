Зеленский заявил о расследовании против глав СБУ и ГУР

Владимир Зеленский заявил о проведении служебного расследования в отношении руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), а также об увольнении их заместителей на фоне перестрелки между сотрудниками ведомств в Киеве.
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