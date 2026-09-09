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Нижегородская правда

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В нижегородском «Домике Каширина» открылся сотый в стране детский культурно-просветительский центр

В нижегородском «Домике Каширина» открылся сотый в стране детский культурно-просветительский центр

В Нижнем Новгороде на базе Музея детства А. М. Горького «Домик Каширина» открыт детский культурно-просветительский центр.

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